Пентагон одобрил переброску дополнительных сил на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«В ответ на запрос Центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока», – передает ТАСС текст документа.

Еще накануне телеканал CNN сообщал, что американский президент Дональд Трамп и его помощники, курирующие вопросы безопасности, планируют обсудить возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с ситуацией в Оманском заливе.

Кроме того, израильские СМИ сообщали, что в США задумались о нанесении массированных авиаударов по Ирану.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. Среди членов экипажа были россияне. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.

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