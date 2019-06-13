Один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул

Один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair, который принадлежит норвежской компании Frontline и ходил под флагом Маршалловых Островов, затонул, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

«Надежные источники подтвердили Al-Mayadeen, что нефтяной танкер Front Altair полностью затонул в Оманском заливе», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

В свою очередь агентство France-Presse сообщает, что на борту Front Altair прогремели три взрыва, передает ТАСС.

Между тем Reuters со ссылкой на представителя компании Frontline сообщает, что танкер Front Altair все еще горит в оманском заливе, он не затонул.

Ранее иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров. При этом сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне.

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.