Взрыв нефтетанкеров в водах ОАЭ признали диверсией

МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что четыре коммерческих судна ОАЭ «стали целью акта саботажа» в исключительной экономической зоне государства.

В МИД ОАЭ утверждают, что жертв и пострадавших в результате взрывов нескольких нефтетанкеров в исключительной экономической зоне государства якобы нет, утечек «топлива или каких-либо вредоносных субстанций не зафиксировано», передает ТАСС.

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнули, что «порт Эль-Фуджайры функционирует в обычном режиме».

По сообщению эмиратского агентства ВАМ, власти ОАЭ «приняли все необходимые меры, и в настоящее время проводится расследование инцидента в сотрудничестве с местными и иностранными структурами».

В МИД ОАЭ призвали международное сообщество «взять на себя обязательство по предотвращению попыток любых сторон подорвать безопасность морского движения посредством подобных диверсионных актов, которые ставят под угрозу жизнь членов экипажей судов».

Накануне ливанский телеканал Al Mayadin сообщил, что в воскресенье утром в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. Однако позднее власти эмирата опровергли эту информацию.

В тот же день командующий КСИР пригрозил нанести США «удар в голову», если Соединенные Штаты предпримут против Тегерана силовые действия. Ранее Госдеп пообещал ответить Ирану на попытку нанести ущерб американским интересам.