Госдеп пообещал ответить Ирану на попытку нанести ущерб американским интересам

Если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты готовы дать «адекватный ответ», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.

По словам главы Госдепа, США нуждаются в «силах сдерживания на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке». В связи с этим Соединенные Штаты «предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе», передает ТАСС.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп «хотел удостовериться, что если что-то произойдет», Соединенные Штаты «были бы готовы дать надлежащий ответ».

«В случае атаки на американские интересы со стороны сил под руководством Ирана, как непосредственно иранских, так и тех, которые контролируются иранцами, мы возложим ответственность на ту сторону, которая стоит за этим, – подчеркнул Помпео. – Президент Трамп ясно давал это понять. Наш ответ будет адекватным. Мы не допустим просчетов».

Вместе с этим глава Госдепа заявил, что целью Соединенных Штатов «является не война, а изменение поведения иранского руководства. «Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и в полной мере заслуживает», – заявил Помпео.

Он также не исключил, что США могут быть готовы к проведению консультаций по инициативе иранской стороны. «Конечно, мы бы приветствовали такую инициативу», – заверил американский дипломат.

По словам Помпео, Соединенные Штаты «хотели бы урегулирования дипломатическим путем и в мирном ключе» конфликтов, в которые, по мнению Вашингтона, вовлечен Иран.

Напомним, в понедельник Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосную ударную группу и тактическую группу бомбардировщиков. В субботу Вашингтон решил усилить групировку у берегов Ирана.

Американские СМИ утверждают, что таким образом Вашингтон отреагировал на информацию о планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.

В МИД России решение США направить корабли в Персидский залив назвали прискорбным.