Лавров назвал прискорбным решение США направить корабли в Персидский залив

Планы Вашингтона направить корабли в Персидский залив прискорбны, заявил глава МИД Сергей Лавров, призвав США пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз.

«Что касается эскалации в регионе и намерения США посылать свои авианосцы в район Персидского залива и в целом усиливать там свое военное присутствие, намекая на готовность применить силу, вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег – будь то на Ближнем Востоке, будь то в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы. Это все прискорбно», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр заявил, что в понедельник при встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии он призвал его «все-таки по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз, и строго руководствоваться международным правом».

«Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланса интересов. Это единственный путь, а навязывание своих подходов всем и вся – это контрпродуктивная и тупиковая позиция», – добавил министр.

В понедельник помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США.