Авианосной группе США поручили доставить Ирану «ясный и однозначный сигнал»

Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, заявил помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, США решили послать «ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов (...) будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы», передает ТАСС.

«Соединенные Штаты направляют ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США», – сообщил помощник Трампа по нацбезопасности.

При этом, по словам Болтона, Соединенные Штаты якобы не стремятся к войне с Ираном, но «полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана».

Центральное командование США (United States Central Command; USCENTCOM или CENTCOM) – единое командование в составе Вооруженных Сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Зона ответственности Центрального командования распространяется на территорию 21 страны (Афганистан, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар, Кувейт, Киргизия, Ливан, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), а также международные воды (Красное море, Персидский залив, западная часть Индийского океана).

Напомним, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, а также потребовали от Тегерана прекратить обогащение урана.