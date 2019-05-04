США запретили Ирану обогащать уран

Иран обязан прекратить обогащение урана, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, иранская сторона «обязана остановить всю чувствительную деятельность», которая касается ядерного оружия. Кроме того, США «больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он в избытке произвел выше существующих лимитов», передает РИА «Новости».

С 4 мая США могут ввести санкции за помощь Ирану в расширении АЭС в Бушере «за пределы существующего реакторного блока», а также за «передачу обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду».

США предоставили 90-дневные исключения из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС «Бушер».

Вашингтон требует от Ирана отчитаться перед МАГАТЭ о «прошлой военной атомной программе» и «навсегда отказаться от подобной работы верифицируемым образом».

В 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана, отмененные после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.