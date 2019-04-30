Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщила пресс-служба Белого дома.

В указе о продлении санкций Трамп отметил, что в мире достаточно нефти и нефтепродуктов, чтобы сотрудничество с Ираном в этой отрасли можно было безболезненно сворачивать, передает ТАСС.

Глава Белого дома пояснил, что принял решение «после пристальной оценки доклада, направленного в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики (...), и других соответствующих факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи нефти Соединенными Штатами и некоторыми другими странами, а также мирового уровня незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличия стратегических резервов».

На прошлой неделе стало известно, что США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, чем застали клиентов Тегерана врасплох. Более того, Соединенные Штаты пообещали в дальнейшем расширить давление на Иран. На этом фоне цена барреля нефти Brent превысила 75 долларов.

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