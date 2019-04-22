США пообещали вместе с союзниками расширять давление на Иран

Администрация президента Дональда Трампа и союзники США намерены расширить давление на Иран из-за его «дестабилизирующей» деятельности, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Администрация Трампа и наши союзники решительно настроены поддерживать и расширять кампанию по максимальному экономическому давлению на Иран, с тем, чтобы положить конец дестабилизирующей деятельности режима, которая угрожает Соединенным Штатам, нашим партнерам и союзникам, а также стабильности на Ближнем Востоке», – передает ее заявление РИА «Новости».

В заявлении говорится, что США решили не делать исключений для стран из нефтяных санкций против Ирана, чтобы показать намерение Вашингтона «помешать работе террористической сети» Тегерана и изменит его поведение.

Другие страны больше не будут выводить из-под действия нефтяных санкций против Ирана с начала мая, такое решение принял Трамп, передает ТАСС со ссылкой на заявление Сары Сандерс.

«Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов», – говорится в заявлении.

Между тем, командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за санкций США, передает «Интерфакс».

Между тем, мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти.