Нефть подорожала на новостях вокруг санкций США против Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут более чем на 2% на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,56% – до 73,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 2,36%, составив 65,53 долларов за баррель, максимальной отметки с 1 ноября 2018 года, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Washington Post со ссылкой на источники о том, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая.