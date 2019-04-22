Нефть подорожала на новостях вокруг санкций США против Ирана

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22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Пришло время жалеть Зеленского

Владимир Зеленский одержал победу даже в тех регионах, которые традиционно стояли за Петра ПорошенкоФото: РИА Новости
Фаворит выборов на Украине подтверждает разгромные прогнозы. По данным первых экзитполов, комик Владимир Зеленский более чем в два раза опережает действующего президента Петра Порошенко. Наиболее сильно непопулярность нынешней власти видна на востоке, юге и в Центральной Украине.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Макрон войдет в историю великим восстановителем святынь

Владимир Добрынин, журналист
После того, как волна выражения сочувствия французам по поводу собора Парижской Богоматери улеглась, наступило время отрезвления и вполне циничных размышлений. Так бывает практически с любым нерядовым и странным событием. Подробности...

Как московские улицы влияют на русский язык

Вадим Шамсулин,
Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

Ольга Андреева, корреспондент отдела науки журнала "Русский репортер"
Не надо забывать, что искусство – тоже бизнес. Сказать посетителю, что Люсьен Фрейд отвратителен, это как если бы официант отговаривал вас заказывать эскалоп, потому что свинина несвежая. Стоит в меню – ешь. Повесили в музее – смотри! Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            Нефть подорожала на новостях вокруг санкций США против Ирана

            22 апреля 2019, 08:51

            Текст: Алина Назарова

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            Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут более чем на 2% на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти.

            Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,56% – до 73,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 2,36%, составив 65,53 долларов за баррель, максимальной отметки с 1 ноября 2018 года, передает РИА «Новости».

            В центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Washington Post со ссылкой на источники о том, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая. 


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