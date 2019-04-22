США решили не воевать, а полностью запретить покупку иранской нефти

Вашингтон не планирует военного вмешательства для смены власти в Иране, но намерен прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, сообщили в Госдепе.

В закрытой беседе с представителями американо-иранского сообщества в США госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон «старается не использовать язык смены режима». При этом он подчеркнул, что не стал бы говорить о планах переворота в Тегеране, даже если бы такие действия рассматривались, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Кроме того, он «неопределенно высказался» о планах Белого дома по Тегерану, заявив, что интересам США отвечает «нереволюционная группа руководителей во главе Ирана».

Госдеп не давал «никаких гарантий», что санкции не навредят жителям страны.

Как пишет Washington Post, в понедельник Помпео объявит, что «со 2 мая госдепартамент больше не будет продлевать исключения каким-либо странам, которые в настоящий момент импортируют иранскую нефть», передает РИА «Новости».

В апреле президент США Дональд Трамп объявил о решении включить иранский Корпус стражей Исламской революции в список иностранных террористических организаций.