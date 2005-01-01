Трамп объявил о решении включить КСИР в список террористов

Президент США Дональд Трамп пообещал, что включит Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране в список иностранных террористических организаций.

«Сегодня я формально объявляю о планах моей администрации внести Корпус стражей исламской революции в Иране, включая силы «Кудс», в список иностранных террористических организаций», – передает РИА «Новости» заявление Трампа.

Он добавил, что это «существенно расширит объем и масштаб» давления США на «иранский режим». Включение КСИР в список террористических организаций, по мнению Белого дома, «ясно дает понять о рисках ведения дел с ним или обеспечения поддержки».

Кроме того, Трамп заявил, что США продолжат финансовое давление на Иран за предполагаемую поддержку терроризма.

«США впервые вносят иностранное правительство в лице КСИР в список террористов», – заявил Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что включение КСИР в список террористических организаций вступит в силу через неделю.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что США готовятся объявить о внесении Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций.

Корпус стражей исламской революции – элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из отрядов исламских революционных комитетов, сторонников аятоллы Хомейни. Активно участвовало в ирано-иракской войне, в создании организации «Хезболла». Является частью вооруженных сил Ирана.