США собрались объявить «террористами» элитные части ВС Ирана

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Соединенные Штаты готовятся объявить о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций.

По словам источников издания из числа представителей американской администрации, о решении может быть объявлено уже в понедельник, 8 апреля. Издание отмечает, что этот шаг станет первым случаем, когда США внесут в список террористических организаций официальный орган иностранного государства, передает ТАСС.

В поддержку такого решения, по сведениям издания, выступили госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом представители Пентагона, в том числе председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, предостерегали Белый дом от этого шага, опасаясь, что он ударит в первую очередь по американским военным в регионе, не принеся результата с точки зрения экономического давления на Иран. В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США также выразили сомнения в целесообразности такого шага, утверждают источники издания.

Напомним, в мае прошлого года Минфин США ввел санкции против шестерых представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также трех компаний, имеющих отношение к КСИР. Тогда же США и ОАЭ попытались «отрезать источники» финансирования Корпуса стражей исламской революции.

Отметим, Иран на протяжении многих лет последовательно поддерживает правительство Сирии во главе с Башаром Асадом, помогая сирийской армии бороться с вооруженными группировками боевиков. В октябре прошлого года Корпус стражей Исламской революции внезапным ракетным ударом ликвидировал в Сирии около 40 главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».