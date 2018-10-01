Иран нанес удар баллистическими ракетами по территории Сирии

Элитные части Вооруженных сил Ирана – корпус «стражей исламской революции» (КСИР) – нанесли ракетный удар по предполагаемому местонахождению организаторов теракта на военном параде в Ахвазе. Удар был нанесен по территории Сирии.

По информации иранского агентства Fars, ракетный удар был нанесен по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в иранском Ахвазе, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что при нанесении ударов по террористам были задействованы баллистические ракеты.

Напомним, 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, в результате чего 29 человек погибли, еще 60 пострадали.

Совбез ООН призвал все страны помочь Ирану найти организаторов теракта в Ахвазе.