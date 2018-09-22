Теракт произошел на военном параде в Иране, есть жертвы

В результате теракта, совершенного во время военного парада в иранском городе Ахваз, погибли десять человек.

Огонь по людям во время мероприятия открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Press TV.

Силам безопасности удалось ликвидировать двух боевиков.

По предварительным данным, погибли десять человек; 21 человек ранен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim News Agency.

Отмечается также, что среди погибших – один журналист и не меньше восьми военных корпуса стражей Исламской революции (КСИР).