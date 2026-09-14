Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.2 комментария
Иранские военные уничтожили американский беспилотник над Ормузским проливом
КСИР сбил дрон MQ-1 США над Ормузским проливом новыми средствами ПВО
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.
Ликвидация вражеского беспилотника стала возможной благодаря применению новейшего зенитного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV. Данная установка была недавно внедрена в общую сеть защиты воздушных рубежей страны.
Иранские военные официально подтвердили факт успешного поражения цели. «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение перехватило и уничтожило дрон MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в систему противовоздушной обороны страны», – отмечается в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.
В тот же день военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный аппарат США Dive-LD.
В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили дрон MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива.