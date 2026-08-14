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В морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран
Многонациональная морская оборонная коалиция (Multinational Maritime Defense Coalition, MMDC), формируемая Саудовской Аравией для обеспечения безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, перешла к этапу оперативного функционирования, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.
В Джидде прошло заседание, по итогам которого 15 стран подписали совместное заявление. При этом 13 из них уже провели все необходимые «внутригосударственные процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о присоединении к ней».
Это «представляет собой фактический старт коалиции и ее переход к этапу институционального и оперативного функционирования», говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.
По данным министерства, во встрече на базе командования Западного флота в Джидде приняли участие представители 39 стран. Остальные государства продолжают оформление участия в коалиции.
Командующим коалицией назначен представитель Саудовской Аравии, его заместителем в первом цикле станет представитель Пакистана. Участники встречи также определили штаб-квартиру коалиции и утвердили ее логотип. В ближайшее время начнется интеграция офицеров стран-участниц в структуру объединенного командования, совместный центр морских операций и разведывательный центр MMDC.
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