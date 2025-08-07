В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией
Лидер ОАЭ Аль Нахайян: Товарооборот с Россией достиг 11,5 млрд долларов
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы.
На переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле он отметил, что партнерство между двумя странами развивается ускоренными темпами, передает ТАСС.
Глава ОАЭ сообщил, что товарооборот между Россией и Эмиратами достиг 11,5 млрд долларов. Также он подчеркнул, что общий объем торговли с Евразийским регионом составил 30 млрд долларов.
Шейх выразил надежду, что объем двусторонней торговли с Россией и странами Евразии удастся удвоить за ближайшие пять лет. По его словам, дальнейшее развитие сотрудничества возможно как на двустороннем уровне, так и в рамках расширения связей с Евразией.
Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. В аэропорту его встретили глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.