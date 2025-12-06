Суд отказал пожизненно осужденному Королеву в компенсации за условия в колонии

Суд отклонил иск националиста Королева о компенсации за условия в «Полярной сове»

Tекст: Денис Тельманов

Согласно судебным материалам, которые приводит РИА «Новости», националист Николай Королев обратился в столичный суд с иском о выплате компенсации за многолетнее нахождение в колонии «Полярная сова» в неблагоприятных климатических условиях.

В документе он отмечал отсутствие горячей воды, нехватку отопления и освещения, а также плохую приватность санузла и расположение камер.

Королев указывал на ухудшение здоровья, невозможность встреч с семьей и социальную изоляцию, требуя компенсацию в размере 6,435 млн рублей. Однако суд, рассмотрев доказательства, не нашел подтверждений нарушения его прав со стороны учреждений, где он содержался, и отказал в удовлетворении иска в конце ноября.

Королев был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве на Черкизовском рынке в 2008 году, после чего получил дополнительные сроки за другие преступления. Позже стало известно о его участии в идеологическом и организационном руководстве экстремистским сообществом «Белая масть».

В 2023 году МВД России сообщало о задержании новых членов группировки, связанных с Королевым, а также его супруги и бывшего подполковника Белкова. Все фигуранты были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В сентябре 2025 года Королев получил второй пожизненный срок по новому делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил наказания от шести лет до пожизненного заключения участникам неонацистской группировки «Белая масть».

