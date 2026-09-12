Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Песков отметил риск мегаэскалации в Баб-эль-Мандебском проливе
Кремль заявил о неконтролируемой ситуации и риске эскалации в Йемене
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации из-за неконтролируемой ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Кремль выражает серьезную обеспокоенность развитием событий в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешнее положение дел грозит масштабным обострением конфликта, передает ТАСС.
«Весь мир следит за ситуацией. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что происходящее может привести к мегаэскалации, поскольку контроль над обстановкой, судя по всему, утрачен.
Резкое обострение в Йемене началось в начале сентября. Йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Хуситы начали наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками прибрежные районы Красного моря. Их цель – перерезать пути к Мохе и приблизиться к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы заняли стратегический порт Моха и два важных острова вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.
Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал не допустить повторения Ормузского кризиса в этом регионе. А МИД России выразил глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в стране.