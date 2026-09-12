  • Новость часаПутин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
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    15 комментариев
    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня

    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    11 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сфотографировался с поджидавшим его в отеле индийским бизнесменом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с индийским предпринимателем, который дождался его после завершения переговоров в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с индийским бизнесменом, который ожидал его в гостинице, где проходили переговоры, передает РИА «Новости». Кадры неожиданной встречи опубликовал журналист Александр Юнашев.

    Предприниматель обратился к главе государства в тот момент, когда тот выходил после очередных переговоров на полях саммита БРИКС. «День добрый», – ответил Путин и согласился сделать совместное фото.

    Позднее выяснилось, что индийский бизнесмен ранее участвовал в деловом форуме БРИКС, где выступал президент России.

    В беседе с журналистом предприниматель отметил, что на мероприятии российского лидера приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, и это, по его мнению, о многом говорит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление президента России.

    Перед началом пленарного заседания Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса.

    После завершения двусторонних переговоров российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на мероприятие в одном автомобиле.

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    11 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Решетников рассказал об инициативах России в рамках БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме в Нью-Дели предложения по созданию зерновой биржи и независимой финансовой системы стран БРИКС.

    «БРИКС на сегодняшний момент – самая сильная площадка для формирования справедливой архитектуры будущей экономики», – отметил Решетников. Доля стран объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже достигла 40%.

    Участники дискуссий сосредоточились на развитии многосторонней торговой системы вокруг Всемирной торговой организации. Это направление станет важной частью экономической стратегии государств до 2030 года. Особое внимание уделяется туризму, где взаимный поток в 2025 году составил почти 10 млн человек благодаря безвизовому режиму с Китаем, следует из сообщения в Max правительства России.

    Россия также выдвинула ряд ключевых инициатив, включая создание единой цифровой зерновой биржи БРИКС для прямых сделок без посредников. Кроме того, Россия предложила сформировать международную инвестиционную платформу, развивать ассоциацию особых экономических зон и укреплять лидерство в климатической повестке.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели.

    Путин отметил превышение доли объединения в мировом ВВП отметки в 40%.

    До этого страны-участницы БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи.

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    11 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин заявил об успешной реализации совместных проектов с Египтом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси успешную реализацию совместных проектов и рост товарооборота.

    «Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности», – отметил российский лидер во время встречи, передает РИА «Новости».

    Путин также обратил внимание на улучшение показателей двусторонней торговли. По его словам, товарооборот растет, а его структура становится все более качественной. Власти двух стран поддерживают постоянный контакт, реализуя намеченные планы и совместные мероприятия.

    Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил о рекордном товарообороте между странами в размере 10,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

    Летом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    В августе глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о переговорах по возведению пятого и шестого энергоблоков на этом объекте.

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    11 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите БРИКС в Индии состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщают информационные агентства.

    Президент напомнил, что стороны недавно виделись в Москве и обсуждали работу банка, передает РИА «Новости».

    «Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время», – сказал Путин.

    Он отметил, что Россия выступает за расширение числа участников банка, а также за увеличение программ и охват большего количества секторов экономики в странах БРИКС. Путин также напомнил о предложениях Москвы по созданию новых платформ, включая инвестиционную электронную платформу, которая позволила бы расширить возможности банка.

    По словам президента, такие инициативы должны сделать инструменты банка более универсальными и помочь его акционерам добиваться лучших результатов. Он выразил уверенность, что встреча с Роуссефф в Нью-Дели пойдет на пользу дальнейшему сотрудничеству.

    Роуссефф назвала честью встречу с президентом России, отметив, что участие России в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС. Она также заявила, что Россия всегда играла решающую роль в НБР.

    Руссефф заявила, что найден путь для устранения несправедливости со стороны кредитной организации в отношении России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России встретился с Роуссефф в Кремле.

    На форуме в Нью-Дели глава государства также заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики.

    Путин отметил, что БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка.

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    11 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Малайзии на саммите БРИКС

    Путин встретился с премьер-министром Малайзии Ибрагимом на саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

    В рамках 18-го саммита БРИКС в Индии состоялась отдельная встреча российского лидера с главой малайзийского правительства Ибрагимом, передает РИА «Новости».

    Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул высокую интенсивность диалога между лидерами двух стран. Контакты приобрели регулярный характер, их предыдущая личная встреча прошла в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

    Кроме того, премьер-министр Малайзии посещал Россию с официальным визитом в мае прошлого года. Также лидеры встречались в сентябре 2024 года на площадке Восточного экономического форума.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние переговоры российского лидера на полях саммита БРИКС в Индии.

    В июне Владимир Путин провел неформальную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами по итогам прошлого года на 12,9%.

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    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив России в ООН

    Путин: Россия благодарна ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия благодарна Южно-Африканской Республике за поддержку инициатив Москвы в ООН, заявил на полях саммита БРИКС в Индии президент Владимир Путин.

    Путин выразил признательность ЮАР за поддержку российских предложений на площадке ООН. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В рамках поездки он провел переговоры с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС, передает ТАСС.

    «Отмечаем общность наших подходов к ключевым международным и региональным проблемам. Благодарны за поддержку российских инициатив в Организации Объединенных Наций», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние встречи Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии.

    В рамках форума российский лидер провел переговоры с главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Нью-Дели. Участники делового форума встретили выступление главы государства бурными овациями.

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    11 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о хорошем темпе роста товарооборота с Малайзией

    Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% по итогам 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом высоко оценил увеличение товарооборота двух стран на 12,9% по итогам 2025 года.

    Встреча лидеров двух стран состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Мероприятия саммита проходят с 11 по 13 сентября.

    «По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», – сказал глава государства.

    Помимо экономики, Москва придает большое значение развитию контактов с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. Президент добавил, что текущая беседа дает возможность обсудить приоритетные вопросы сотрудничества по всем этим направлениям.

    Помощник президента Юрий Ушаков накануне анонсировал переговоры российского лидера с премьером Малайзии на полях саммита БРИКС в Индии.

    Предыдущая личная встреча политиков состоялась в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

    В мае Владимир Путин обсудил в Москве поступательное развитие двусторонних отношений с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

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    11 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии связей между Россией и ЮАР

    Путин: Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений и постоянном контакте с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    «Мы в постоянном контакте с вами, наши команды в постоянном контакте. В прошлом году мы имели удовольствие сверить часы по всей актуальной повестке дня с вашим вице-президентом, который по вашему поручению принял участие в Петербургском экономическом форуме. Связи между Россией и ЮАР развиваются успешно», – заявил Путин в ходе встречи с Рамафосой, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что 5 сентября исполнилось 20 лет со дня подписания основополагающего договора о дружбе и партнерстве между двумя странами. Он подчеркнул, что политический диалог и межпарламентские связи продвигаются, а главы внешнеполитических ведомств контактируют на регулярной основе.

    Кроме того, Россия и ЮАР традиционно поддерживают отношения в гуманитарной сфере, в том числе в образовании. На 2026-2027 учебный год бюджетная квота для южноафриканских студентов в России повышена до 100 стипендий.

    «Продвигается политдиалог, межпарламентские связи, регулярно контактируют главы внешнеполитических ведомств... Традиционно поддерживаем отношения в гуманитарной сфере, в том числе в области подготовки кадров, в образовании. На 2026-27 учебный год бюджетная квоты повышена до 100 стипендий для ваших молодых людей в России», – сказал Путин.

    Путин также обратил внимание на общность подходов Москвы и Претории к ключевым международным и региональным проблемам.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал двустороннюю встречу глав государств на полях саммита БРИКС в Индии.

    Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели переговоры в Нью-Дели.

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    11 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал Египет надежным другом России

    Путин: Египет является надежным другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Египет надежным другом России и отметил, что страна укрепляется под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях саммита БРИКС в Нью-Дели состоялись официальные переговоры с Фаттахом ас-Сиси, передает РИА «Новости».

    «Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет – наш давний надежный друг в регионе», – обратился Путин к египетскому коллеге.

    Лидеры России и Египта обсудили двустороннее партнерство на полях международного форума в Нью-Дели.

    В августе Россия и Египет начали переговоры о строительстве двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа».

    Весной Владимир Путин пригласил Абделя Фаттаха ас-Сиси на октябрьский саммит Россия-Африка в Москве.

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    11 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москве

    Путин лично пригласил президента Египта ас-Сиси на саммит Россия-Африка в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится осенью в Москве.

    Путин обратился к египетскому лидеру ас-Сиси с предложением посетить предстоящий саммит Россия-Африка, передает ТАСС. Он запланирован на октябрь 2026 года в Москве.

    «Я помню, как под вашим руководством мы создали – это было в Сочи – новый формат Россия-Африка. И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре в Москве в рамках этих мероприятий», – заявил Путин.

    Ранее в пятницу сообщалось, что лидеры двух государств обсудили двустороннее партнерство на международном форуме в Индии. Ранее глава МИД Египта подтвердил участие своей страны в предстоящем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения новых энергоблоков на атомной электростанции.

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    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

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    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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