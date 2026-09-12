Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы
Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.
Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».
В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
«Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.
Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.
Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.
Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.
Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.