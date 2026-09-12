Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

Tекст: Вера Басилая

Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.

«Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.