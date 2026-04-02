Путин пригласил президента Египта ас-Сиси посетить Россию

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Путин пригласил президента Египта ас-Сиси приехать в Россию на саммит
Президент Владимир Путин пригласил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси приехать в Россию на саммит Россия-Африка в октябре.
Владимир Путин на встрече с главой МИД Египта в Кремле пригласил лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси посетить Россию. Глава государства выразил надежду, что в октябре, когда пройдет очередной саммит Россия-Африка, Египет будет представлен на мероприятии делегацией высокого уровня, передает РИА «Новости».
«Хотел бы обратить внимание на то, что в октябре этого года у нас планируется очередной саммит Россия-Африка, мы надеемся, что Египет будет представлен хорошей, на высоком уровне делегацией. Если президент Египта найдет время, мы, разумеется, будем рады видеть его в Москве», – заявил Путин.
Ранее президент Владимир Путин начал переговоры в Кремле с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты.
На встрече Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.