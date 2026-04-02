Эрдоган спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс

Эрдоган заявил о будущей борьбе за воду в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в ближайшие годы борьба за водные ресурсы в мире усилится, пишет РИА «Новости». Выступая в Анкаре, он заявил: «В прошлом веке борьба велась за нефть, в предстоящий период она будет вестись за воду». По словам турецкого лидера, вода всегда была важнейшей частью национальной культуры и истории.

Эрдоган напомнил, что засуха и изменение климата усиливают давление на водные ресурсы, а бездействие местных властей усугубляет ситуацию в крупнейших городах страны. Еще осенью 2025 года он отмечал, что Анкара, Бурса и Стамбул сталкиваются с дефицитом воды. Власти уже рекомендовали гражданам сокращать время душа до семи минут.

Президент подчеркнул, что доля пресной воды на планете составляет лишь около 2,5% от общего объема, что делает эти ресурсы особенно ценными. Эрдоган обратил внимание на исторические достижения в области водоснабжения, напомнив, что даже в прошлом вода использовалась для лечения.

Эколог Синан Джан предупреждал, что к 2030 году Турция и страны Ближнего Востока могут столкнуться с острой нехваткой воды из-за снижения осадков. Эксперт призвал искать новые источники и активнее применять буровые технологии для добычи воды.

