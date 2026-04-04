Пострадавшего при атаке БПЛА в Таганроге прооперировали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ в Таганроге был прооперирован и сейчас находится в реанимации, передает ТАСС. Как заявила глава города Светлана Камбулова, остальные раненые получили необходимую медицинскую помощь и находятся в палатах под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что врачи делают все от них зависящее, люди получают необходимую помощь.

По словам Камбуловой, в результате ночной атаки ранения получили трое жителей города и один иностранный гражданин с пострадавшего сухогруза. Всем пострадавшим уже провели обследования и обработку ран, необходимых для их состояния.

Глава города пообещала, что местные власти окажут всестороннюю поддержку пострадавшим, пожелала им скорейшего выздоровления и поблагодарила медиков за самоотверженный труд.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что во время ночной атаки БПЛА на Таганрог были повреждены коммерческое судно под иностранным флагом и инфраструктура города. В результате атаки погиб один человек, четверо получили ранения. Возникший пожар удалось оперативно локализовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб один человек и четверо получили ранения.

Министерство обороны России ранее сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем.