Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Пострадавшего при атаке БПЛА в Таганроге прооперировали
Один из пострадавших после атаки беспилотника в Таганроге перенес операцию и сейчас находится в реанимации, остальные получают необходимую медицинскую помощь, передают информагентства.
Пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ в Таганроге был прооперирован и сейчас находится в реанимации, передает ТАСС. Как заявила глава города Светлана Камбулова, остальные раненые получили необходимую медицинскую помощь и находятся в палатах под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что врачи делают все от них зависящее, люди получают необходимую помощь.
По словам Камбуловой, в результате ночной атаки ранения получили трое жителей города и один иностранный гражданин с пострадавшего сухогруза. Всем пострадавшим уже провели обследования и обработку ран, необходимых для их состояния.
Глава города пообещала, что местные власти окажут всестороннюю поддержку пострадавшим, пожелала им скорейшего выздоровления и поблагодарила медиков за самоотверженный труд.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что во время ночной атаки БПЛА на Таганрог были повреждены коммерческое судно под иностранным флагом и инфраструктура города. В результате атаки погиб один человек, четверо получили ранения. Возникший пожар удалось оперативно локализовать.
Министерство обороны России ранее сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем.