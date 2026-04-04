Учительница из Дагестана приютила пострадавшую от наводнения первоклассницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учительница из Дербента приютила первоклассницу, семья которой лишилась дома из-за недавнего наводнения, передает РИА «Новости». Жительница села Хазар рассказала, что, пока она решает вопрос с жильем и оформляет выплаты за пострадавшее имущество, учительница ее дочери забрала девочку к себе. По ее словам, она ранее не была знакома с педагогом, но учительница позвонила сама и предложила помощь, несмотря на то, что у ребенка была высокая температура.

В Дербентском районе после мощных ливней повреждены не менее 76 домов, пострадали села Нижний Джалган, Хазар и Верхний Митаги, где размыло участок дороги. Глава района Эльман Аллахвердиев сообщил, что жителям организуется поддержка, а пострадавшим помогают оформить документы на компенсации.

Наводнение в Дагестане произошло после проливных дождей в конце марта. В результате были отключены системы водоснабжения и электроснабжения, а без света остались более 500 тыс. человек. В некоторых районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты, людей эвакуировали из затопленных домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи домов в Дагестане остаются подтопленными после прошедших ливней. Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. В разных районах республики спасатели эвакуировали более 3,3 тыс. человек, включая свыше тысячи детей, из затопленных домов.