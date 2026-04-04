Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Армения заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ
Спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа, передают информагентства.
Армения может выйти из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения Россией цен на поставляемый газ, заявил спикер парламента Ален Симонян, передает INTERFAX.RU. По его словам, если Москва примет решение увеличить стоимость газа, Ереван примет ответное решение и окончательно покинет оба интеграционных объединения.
«Если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС», – подчеркнул Симонян на брифинге для журналистов. Он также добавил: «Но не думаю, что дело дойдет до этого, поскольку я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран».
Напомним, переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина прошли 1 апреля в Москве. По итогам беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.
Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.