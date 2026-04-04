Армения заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Армения может выйти из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения Россией цен на поставляемый газ, заявил спикер парламента Ален Симонян, передает INTERFAX.RU. По его словам, если Москва примет решение увеличить стоимость газа, Ереван примет ответное решение и окончательно покинет оба интеграционных объединения.

«Если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС», – подчеркнул Симонян на брифинге для журналистов. Он также добавил: «Но не думаю, что дело дойдет до этого, поскольку я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран».

Напомним, переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина прошли 1 апреля в Москве. По итогам беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

