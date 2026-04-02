В США спустя более 30 лет нашли живой пропавшую девочку

Как пишет New York Post, шериф округа Гила сообщил, что установлена личность Кристины Мари Плант, которая исчезла в 1994 году из небольшого городка Стар-Вэлли на северо-востоке от Финикса, когда ей было всего 13 лет. Девочка тогда ушла пешком из дома, чтобы навестить свою лошадь в конюшне неподалеку, и больше домой не вернулась. Ее исчезновение признали «подозрительным», а саму Кристину объявили пропавшей без вести и находящейся в опасности. Ориентировки с описанием подростка распространяли по всему штату и за его пределами.

По данным офиса шерифа, в 1990-х были проведены масштабные поиски с участием местной полиции, добровольцев и региональных служб, однако ни одной серьезной зацепки тогда так и не появилось, и дело перешло в разряд «висяков». Спустя годы в управлении создали специальное подразделение по нераскрытым делам: повторный анализ материалов, использование современных технологий и новых методик расследования позволили совершить неожиданный прорыв и установить, что Плант жива.

Власти официально подтвердили ее личность и заявили, что статус пропавшей без вести снят, а дело считается закрытым. При этом, где именно сейчас находится Кристина, при каких обстоятельствах она была обнаружена и что с ней происходило все эти годы, правоохранители раскрывать не стали, сославшись на уважение к ее личной жизни.



Ранее благодаря анализу ДНК американские следователи спустя 50 лет установили, что одной из жертв маньяка Теда Банди стала 17-летняя Лора Энн Эйми.