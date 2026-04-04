Пять стран ЕС предложили обложить сверхприбыль энергетиков из-за войны в Иране налогом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Главы минфинов Австрии, Германии, Италии, Испании и Португалии призвали Евросоюз ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, которые получили выгоду от роста цен на топливо из-за военных действий США в Иране, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. В письме, оказавшемся в распоряжении агентства, подчеркивается: «Те, кто получают выгоду от последствий войны, должны помочь обществу».

Ситуация на энергетическом рынке Европы остается крайне напряжённой из-за перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отмечал, что атаки на танкеры приводят к хаосу на мировом рынке нефти.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, в результате чего были атакованы крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции провёл масштабную операцию против Израиля и военных объектов США в ряде ближневосточных государств.

Власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и их союзниками. Однако проход через пролив был разрешён дружественным странам – в частности, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану.



