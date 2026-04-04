Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Анкарой

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пригороде Анкары Кахраманказане произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили различные травмы.

По предварительным сведениям, автобус по неустановленным причинам врезался в дорожные ограждения, съехал с трассы и перевернулся. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Пострадавших экстренно госпитализировали в местные больницы, при этом состояние четверых оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые занимаются выяснением причин аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анталье при опрокидывании автобуса погибли восемь человек.

В ноябре 2025 года в Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, погибла россиянка.



