Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Анкарой
В результате аварии с рейсовым автобусом в пригороде Анкары погибли пять человек, еще четырнадцать получили травмы различной степени тяжести, сообщают СМИ.
В пригороде Анкары Кахраманказане произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили различные травмы.
По предварительным сведениям, автобус по неустановленным причинам врезался в дорожные ограждения, съехал с трассы и перевернулся. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Пострадавших экстренно госпитализировали в местные больницы, при этом состояние четверых оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые занимаются выяснением причин аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анталье при опрокидывании автобуса погибли восемь человек.
В ноябре 2025 года в Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, погибла россиянка.