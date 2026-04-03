Закрылся потративший четверть миллиарда долларов на трактора с ИИ стартап

Запущенная в 2023 году компания, в конце прошлого года уволила весь персонал, покинула штаб-квартиру в Ливерморе и фактически прекратила существование, пишет SFGATE. Журнал Time ранее называл трактор с ИИ одним из величайших изобретений года, а Forbes предсказывал, что компания станет следующим мировым стартапом с миллиардным оборотом. Позже она была оценена в 518 миллионов долларов .

Тракторы продвигались как идеальное решение для виноградников и молочных ферм: беспилотники для узких рядов, распыления пестицидов и механической прополки. Однако калифорнийский винодел Патрик О’Коннор, тестировавший машины три года, окрестил их «полным провалом» и «даже опасными». Гидравлика барахлила, автопилот повреждал виноградную лозу, а полная автономия так и не заработала. В итоге трактор стал для него обычной тележкой для перевозки грузов, к мощному аккумулятору которого можно продключить электроинструмент для работы в поле.

Дилеры также подали в суд: компания Burks Tractor обвинила Monarch в продаже «дефектных» машин за 773 тыс. долл, не способных работать в беспилотном режиме, а юристы фирмы даже отказались от защиты стартапа из-за финансового коллапса. До этого компания уже сократила 10% штата и пыталась перестроиться на лицензирование технологий, но это не помогло.

