В Сухуме открылся первый республиканский волонтерский центр
В Сухуме на базе Сухумского государственного колледжа торжественно открыт первый в Абхазии республиканский волонтерский центр.
На церемонии присутствовали вице-премьер республики Таращ Хагба, депутат парламента Инар Садзба, директор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Всего мероприятие собрало около 60 гостей.
Вице-премьер Таращ Хагба подчеркнул значимость центра для молодежи. «Знаете, каждый из вас уже завтра будет вносить свой вклад в строительство нашего государства. Руководство республики уделяет особое внимание молодому поколению, понимая, что именно вы будете нести нас всех в светлое, я уверен в этом, светлое будущее. Все это результат совместных усилий, направленных на будущее, на перспективу, на молодежь», – сказал он.
Идея создания центра принадлежит Саманте Делба, финалистке конкурса «Созидатели Абхазии», а реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству инициатив «Команда Абхазии» и Добро.рф. В преддверии открытия прошел образовательный интенсив «Волонтерство в жизни» для волонтеров, студентов и представителей НКО, организованный правительством ХМАО и Академией развития гражданского общества «Добрино».
В рамках церемонии участники приняли участие в акции «Послание будущим волонтерам»: открытки с пожеланиями оформили в виде панно-сердца, чтобы новые добровольцы могли получать поддержку от предшественников. Волонтерский центр станет площадкой для консультаций, обучения и реализации собственных инициатив, а каждый желающий сможет выбрать направление деятельности по душе.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил, что развитие добровольчества сегодня – это мощный драйвер социальных изменений. Он выразил уверенность, что центр в Абхазии быстро станет успешным примером, вдохновляющим новых волонтеров и открывающим дополнительные возможности для молодежи.