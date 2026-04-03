Экс-чиновники УЖКХ Махачкалы арестованы по делу о хищениях при ремонте ливневок

Суд арестовал экс-чиновников УЖКХ Махачкалы за хищения при ремонте ливневых сетей

Tекст: Вера Басилая

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему начальнику и главному специалисту управления ЖКХ города. Оба чиновника стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт ливневой канализации Махачкалы, передает ТАСС.

Верховный суд Дагестана сообщил, что экспертиза выявила: работы, оплаченные из бюджета, фактически не были выполнены, а сумма ущерба превысила 40 млн рублей. Преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ. Арест продлится до 1 июня.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что массовые подтопления в Махачкале и Каспийске усугубились из-за незаконной застройки охранных зон и переполненных водостоков.