  Лента новостей
    США заставят ВСУ перейти в «сберегающий режим»
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    28 марта 2026, 19:59 • Новости дня

    Меликов назвал незаконную застройку причиной подтоплений в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Массовые подтопления в Махачкале и Каспийске усугубились из-за незаконной застройки охранных зон и переполненных водостоков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Глава Дагестана Сергей Меликов в видеобращении в Max отметил, что незаконная застройка на охранных объектах, допущенная в махачкалинско-каспийской агломерации, серьезно осложняет ситуацию с водоотведением. Он подчеркнул, что проблема с водоотведением усугубляется годами, а «водостоки уже все переполнены, в том числе те каналы, которые используются как каналы для отведения воды».

    Наиболее тревожная ситуация, по словам главы региона, складывается сейчас именно в Махачкале и Каспийске, где из-за непогоды произошли массовые подтопления.

    Власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей.

    В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.

    Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за последствий наводнения.

    28 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    «Единая Россия» развернула штаб координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане

    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» открыла оперативный штаб для координации оказания помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений.

    Оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане развернула партия «Единая Россия», следует из сообщения в Telegram-канале.

    Организованы подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие первоочередные работы после подтоплений. Партия совместно с руководством республики и органами исполнительной власти мониторит обстановку и по обращениям жителей принимает меры для восстановления жизнедеятельности города и поддержки людей.

    По поручению секретаря регионального отделения, главы Республики Дагестан Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы по восстановлению инфраструктуры. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: электроснабжению, водоснабжению и дорожному хозяйству.

    Глава Дагестана и секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Меликов держит ситуацию на личном контроле и лично инспектирует наиболее пострадавшие районы.

    «Задача партийного актива – быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», – отметили в региональном исполкоме «Единой России».

    Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей.

    А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

    Кроме того, в Дагестане после сильных дождей повысилась мутность воды.

    28 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Конфликт между Рубио и Каллас – это маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет, Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Брутер. Накануне в ходе встречи министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас произошла перепалка из-за Украины.

    «Я бы не стал называть произошедшее на встрече G7 ни просто эмоциональной вспышкой, ни признаком глубочайшего кризиса доверия. Это, скорее, рабочий момент, который обнажил то, что и так давно известно: стороны откровенно не любят друг друга. Но эта личная неприязнь вряд ли перерастет в немедленный разрыв рабочих связей», – считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

    Собеседник обратил внимание на то, что за угрозой Рубио выйти из процесса украинского урегулирования стояло не просто желание осадить оппонентку. «Рубио – фигура, не склонная к сложным тактическим играм. Он высказался предельно прямо: «Если вы умеете лучше – сделайте». Но сразу после этого последовали уточнения, что Трамп не будет снимать санкции с России и что Москва должна идти на дополнительные уступки. Это не столько ультиматум Европе, сколько демонстрация того, что Вашингтон не намерен менять свою логику под давлением Брюсселя», – полагает эксперт.

    Что касается претензий Каллас, то ее жесткая позиция в отношении России общеизвестна, но здесь важно понять суть недовольства. «Брюссель критикует США не за недостаточность давления как такового, а за то, что это давление направлено не в ту сторону. У американской администрации сейчас четкое видение: необходимо завершить активную фазу боевых действий, требуя от Украины территориальных уступок, прежде всего выхода из Донбасса», – пояснил спикер.

    Однако для европейцев, и особенно для Каллас, «это неприемлемо не потому, что они против мира, а потому что такой сценарий, с их точки зрения, оставляет России возможность для дальнейшего давления и не решает проблему безопасности Европы».

    «Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью французскому телевидению прямо обозначил, что даже при реализации «стамбульских договоренностей» многие вопросы, включая статус русского языка, останутся за скобками и их придется договаривать с Киевом. Европа это прекрасно понимает и не готова принимать такой «замороженный» конфликт как окончательное урегулирование», – добавил Брутер.

    Собеседник отметил, что Рубио на пресс-подходе уже заявил, что никаких встреч по Украине на сегодня не планируется. «И это показательно. Конфликт между Рубио и Каллас – это не случайная ссора, а маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет. Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, но будет использовать любую возможность, чтобы публично зафиксировать свое несогласие», – считает политолог.

    Накануне в ходе встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине.

    По данным американского портала Axios, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Она также раскритиковала давление со стороны США, направленное на то, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки (в частности, отказ от Донбасса) в обмен на гарантии безопасности. Она назвала такие требования «ловушкой» и частью «российского сценария».

    В ответ Рубио заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах. Перепалка обострилась, когда Рубио упрекнул европейских союзников в нежелании поддерживать США в операции против Ирана и защите Ормузского пролива.

    После перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине. По мнению западных наблюдателей, эта стычка обнажила глубокий раскол внутри G7 между администрацией Дональда Трампа, стремящейся к быстрому завершению конфликта через компромиссы, и руководством ЕС, которое настаивает на сохранении территориальной целостности Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области существенно изменился, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя: «Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», – сообщил Сальдо.

    По словам Сальдо, зона тотального поражения дронами сейчас распространяется минимум на 15 километров по обе стороны Днепра. Он подчеркнул, что любое движение техники, лодок или личного состава сразу оказывается под угрозой поражения, что делает проведение крупных форсирований крайне сложной задачей для обеих сторон.

    Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает результаты голосования и продолжает обстрелы территории региона. Как ранее отмечал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, на конец августа 2023 года российские войска контролируют 76% территории Херсонской области.

    Часть региона, включая город Херсон, по-прежнему удерживается украинскими войсками и находится на правобережье Днепра. С ноября 2022 года административным центром Херсонской области временно является город Геническ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам тяжелыми беспилотниками через Днепр.

    Российские военнослужащие в Херсонской области уничтожили и оттеснили от берега Днепра крупную технику ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов переправиться через Днепр и проникнуть на левый берег региона.

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором

    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Ставрополе предотвращён теракт против сотрудника правоохранительных органов, при задержании злоумышленника украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство.

    Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку совершения диверсионно-террористического акта в Ставрополе, сообщает РИА «Новости».

    По информации Центра общественных связей ведомства, теракт готовил гражданин России 1995 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. В ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности в городе Ставрополе предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1995 года рождения, по заданию спецслужб Украины».

    По данным спецслужбы, фигурант самостоятельно связался с украинским куратором через мессенджер и получил задание вести наблюдение за сотрудником правоохранительных органов и его близкими. Позже по инструкции он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва автомобиля предполагаемой жертвы.

    При попытке задержания диверсанта украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство, в результате чего злоумышленник получил смертельные ранения.

    Сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. На месте происшествия обнаружено и изъято ещё одно СВУ с 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества.

    Ранее на этой неделе ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.

    А за день до этого ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске.

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    28 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    28 марта 2026, 06:12 • Новости дня
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    @ IMAGO/KreativMedia Press/Marte/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял Францию после заявления Парижа о военно-морской миссии для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

    «Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на FAZ.

    Так он прокомментировал сообщения о планах Франции отправить военную миссию в Ормузский пролив. Он уточнил, что сейчас у Франции есть один авианосец, который находится в Средиземном море. По его словам, реальные возможности по обеспечению мира в регионе возможны лишь при совместных усилиях европейских стран. Мерц отметил: «Я думаю, нам нужно честно сказать, что мы можем с военной точки зрения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у Германии возникли разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Парижу из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    28 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    @ @salli_raiski_

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финская активистка Салли Райски объяснила, что многие финны отправляются на Украину ради заработка и под влиянием государственной пропаганды.

    Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала, что многие финские наёмники едут на Украину из-за безработицы и экономических проблем, а также по идеологическим причинам, передает РИА «Новости». По её словам, среди финнов, отправляющихся воевать, есть как те, кто руководствуется мифами о советско-финской войне, так и ищущие материальную выгоду.

    Райски отметила, что среди добровольцев много молодых людей и девушек, которые доверяют официальной пропаганде и не склонны критически относиться к информации от государства. Она добавила, что Финляндия раньше считалась благополучной страной с развитой социальной системой, однако отказ от сотрудничества с Россией резко ухудшил экономическую ситуацию.

    По словам активистки, молодёжь, в том числе девушки, всё чаще отправляется на Украину, будучи уверенными в правильности своих действий из-за особенностей финского менталитета. Райски также рассказала, что после начала спецоперации на Украине она была уволена с работы и подверглась угрозам и нападениям из-за своей пророссийской позиции.

    Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта. Она работала IT-специалистом, поддерживала Россию с 2014 года и публиковала пророссийские материалы. В 2025 году она переехала в Выборг и подала заявление на получение политического убежища, планируя оформить вид на жительство в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская активистка Салли Райски заявила о тяжелых экономических последствиях вступления Финляндии в НАТО и разрыва связей с Россией.

    Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем сайте инструкции для граждан, решивших воевать в рядах украинской армии.

    Финского гражданина Консты Сулкакоски в России заочно признали виновным в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне Киева.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Либеральные фашисты объявили религиозную войну Грузинской церкви
    @ Artur Widak/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции в соцсетях начали организованную кампанию по дискредитации местоблюстителя престола ГПЦ митрополита Шио Муджири, выбранного недавно скончавшимся патриархом Грузии Ильей Вторым на этот пост еще в 2017 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Священный Синод изберет нового gатриарха в мае, однако, как отмечает телекомпания «Рустави-2», «уже начата организованная кампания по дискредитации митрополита Шио»

    «Для этих людей ничего не значит авторитет церкви, они выступают против грузинской идентичности, хотят ослабить институт церкви. Чем ближе будет дата решения Синода, тем масштабнее станет эта кампания, – отметила телекомпания. – Утверждают, что якобы Шио – «антизападный» и «пророссийский».

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что эти группы «начали религиозную войну, чтобы заменить своей идеологией веками существующие в нашей стране основы».

    Он назвал обвинения митрополитиа Шио в «пророссийских взглядах» «клише» и отметил, что группы радикалов, обвиняющие церковь и пытающиеся внести раскол, «финансируются извне».

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Георгий Сосиашвили в интервью «Рустави-2» сказал, что «либеральные фашисты выбрали своей мишенью грузинскую церковь, чтобы внести диссонанс и разрушить нашу духовную жизнь».

    Ранее скандал произошел в Сионском соборе в Тбилиси в присутствии президента и премьера страны.

    Премьер Грузии прокомментировал отсутствие соболезнований Брюсселя на кончину Патриарха.

    28 марта 2026, 10:56 • Новости дня
    Минздрав назвал среднюю продолжительность жизни в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года, до 2036 года она должна вырасти до 78-81 года, рассказала = главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

    Ткачева заявила, что средняя продолжительность жизни в России уже превысила 73 года, передает РИА «Новости». Онауточнила, что к 2036 году этот показатель должен увеличиться до 78-81 года.

    По словам Ткачевой, к 2030 году каждый четвертый житель страны будет старше 60 лет. Эксперт отметила: «Продолжительность жизни в России растет. К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году».

    Ткачева уточнила, что мужчина или женщина, достигшие 60-летнего возраста, проживут в среднем еще около 20 лет. Специалист подчеркнула, что важно не только количество прожитых лет, но и их качество, выделив необходимость продления периода активного долголетия и сохранения социальной активности, когнитивного и эмоционального благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, показатель долголетия российских граждан превысил 74 года и по последним данным средняя продолжительность жизни составила 74,2 года.

    Президент Владимир Путин на послании Федеральному собранию заявил о превышении средней продолжительности жизни в России отметки в 73 года и о цели довести ее к 2030 году минимум до 78 лет с последующим выходом на уровень «80 плюс».

    Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам сообщил о планах поднять среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет в 2030 году и приблизить ее к 81 году в 2036-м в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что одной бригаде его армии потребуется не более двух недель для захвата Тегерана.

    Как заявил глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба, Уганде потребуется не более двух недель, чтобы захватить столицу Ирана – Тегеран, передает RT. По его словам, этой задачи сможет добиться всего одна бригада вооружённых сил Уганды.

    В социальной сети X Кайнеругаба написал: «Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны поддержать Израиль в войне с Ираном при угрозе его уничтожения.

    Ранее этот угандийский военачальник в соцсети пообещал захватить Тегеран за 72 часа и отправить на помощь Израилю «угандийских братьев».

    На Ближнем Востоке обострившийся иранский конфликт уже превратился в общеевропейскую проблему из-за вовлечения все большего числа государств.

