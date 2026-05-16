В Севастополе и Тульской области вечером субботы отражены атаки дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы, – написал Развожаев в Max-канале.

Губернатор около 22.50 сообщил, что в Севастополе началось отражение атаки ВСУ, заработали ПВО и мобильные огневые группы.

Вечерний налет ВСУ отражали и в Тульской области.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет», – сказано в сообщении Миляева в Max.

Там уточняется, что по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за два часа вечером субботы сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.