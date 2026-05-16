Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
В Севастополе и Тульской области вечером субботы отражены атаки дронов ВСУ
Российские силы ПВО ближе к полуночи стали отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбив шесть БПЛА, сообщил в Max-канале губернатор города Михаил Развожаев, об этом же сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, указав на уничтожение шести дронов.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы, – написал Развожаев в Max-канале.
Губернатор около 22.50 сообщил, что в Севастополе началось отражение атаки ВСУ, заработали ПВО и мобильные огневые группы.
Вечерний налет ВСУ отражали и в Тульской области.
«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет», – сказано в сообщении Миляева в Max.
Там уточняется, что по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за два часа вечером субботы сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.