Иран ответил атаками на предложение США о 48-часовом перемирии

Fars: Иран ответил ударами на предложение США о 48-часовом перемирии
Иран предпочел ответить на инициативу США о перемирии не письменно, а военными ударами на Ближнем Востоке, сообщило Fars со ссылкой на источник.
США через одну из дружественных стран 2 апреля предложили Ирану перемирие продолжительностью 48 часов. Тегеран не дал письменного ответа на это предложение, а выбрал военную реакцию – атаки на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.
По оценкам Fars, инициатива США была вызвана ухудшением кризисной ситуации в регионе и ростом проблем у американских военных
Как писала газета ВЗГЛЯД, США, по данным СМИ, через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, включающий вопросы баллистической и ядерной программ, а также безопасность судоходства в Ормузском проливе. Иран в ответ выдвинул собственный список требований.