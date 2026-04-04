Иран ответил атаками на предложение США о 48-часовом перемирии

Fars: Иран ответил ударами на предложение США о 48-часовом перемирии

Tекст: Антон Антонов

США через одну из дружественных стран 2 апреля предложили Ирану перемирие продолжительностью 48 часов. Тегеран не дал письменного ответа на это предложение, а выбрал военную реакцию – атаки на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

По оценкам Fars, инициатива США была вызвана ухудшением кризисной ситуации в регионе и ростом проблем у американских военных

Как писала газета ВЗГЛЯД, США, по данным СМИ, через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, включающий вопросы баллистической и ядерной программ, а также безопасность судоходства в Ормузском проливе. Иран в ответ выдвинул собственный список требований.

