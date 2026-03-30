В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана

Минздрав Израиля сообщил о 6 тыс. госпитализированных с начала операции против Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что с 28 февраля по 30 марта 2026 года в ходе операции «Рык льва» были госпитализированы 6 088 человек.

В заявлении отмечается: «С начала операции «Рык льва» по 18:00 30 марта 2026 года в больницы были эвакуированы 6 088 пострадавших, из которых 110 человек в настоящее время остаются в стационаре».

По данным ведомства, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии, а 24 – в состоянии средней тяжести. Операция «Рык льва» продолжается уже более месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что привело к возгоранию резервуара.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.