Axios: США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает серьезное усиление контингента на Ближнем Востоке, одновременно заявляя о переговорах с Ираном по прекращению войны, пишут американские СМИ.
Белый дом и Пентагон в ближайшие дни могут направить на Ближний Восток как минимум 10 тыс. дополнительных военнослужащих, пишет Axios со ссылкой на неназванного собеседника из американского военного ведомства.
Решение ожидается на следующей неделе, а задействованы будут части, отличные от уже развернутых в регионе.
Резкое наращивание сухопутных сил рассматривается на фоне заявлений Трампа о переговорах с Ираном по соглашению об окончании войны. При этом иранские власти пока не согласились на встречу на высшем уровне и подозревают, что дипломатическая активность США может быть уловкой.
По информации издания, Пентагон разрабатывает военные варианты для «последнего удара» в Иране, включая возможное применение наземных войск и массированной бомбардировки.
Американский лидер пока не выбрал ни один из сценариев, но источники отмечают, что он готов к эскалации, если диалог с Тегераном не даст ощутимых результатов. В регион в ближайшие дни и недели также должны прибыть несколько эскадрилий истребителей, морские экспедиционные группы морской пехоты и командование 82-й воздушно-десантной дивизии с пехотной бригадой численностью в несколько тыс. бойцов.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана.
Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей.