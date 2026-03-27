Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

Власти Молдавии разрешили продажу запасов топлива на АЗС «Лукойл»

Tекст: Денис Тельманов

Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

«Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.