Иран заявил об атаке на НПЗ Хайфы
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по промышленным объектам и нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе, что привело к возгоранию резервуара, сообщило иранское агентство NourNews.
Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщило иранское агентство NourNews, передает ТАСС.
В результате атаки произошло возгорание топливного резервуара на территории предприятия. По информации, распространенной ранее каналом SNN, удар по промышленному району Хайфы был нанесен совместно с ливанским движением «Хезболла».
SNN также сообщает, что обстрелу подвергся порт Хайфы. Подчеркивается, что координация действий между иранскими военными и «Хезболлой» была тесной.
Последние события произошли на фоне масштабной эскалации конфликта: 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, из-за чего атакам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции против Израиля и атаковал военные объекты США в ряде ближневосточных стран.
Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в рамках операции «Правдивое обещание – 4».
Ранее КСИР сообщил о запуске ракет по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. Бойцы ливанского движения «Хезболла» утром 7 марта выпустили ударные беспилотники по этому же заводу в Хайфе.