Вучич заявил о грядущем тяжелейшем энергокризисе в мире

Вучич: Ни одна страна не выдержит последствий наземной военной операции в Иране

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, рост цен на топливо станет неизбежным, и государству придется делать все возможное для выживания, передает РИА «Новости».

Вучич подчеркнул, что если ситуация перерастет в наземную операцию, ни одна страна не сможет выдержать такой нагрузки.

«Сколько государство сможет выдержать, выдержит. Если продлится эта катастрофа, если начнется наземная операция... никто не сможет выдержать, это невозможно. Мы должны будем прекратить все, чтобы выжить, новости настолько плохие, что у меня нет слов», – заявил президент Сербии.

Вучич особо отметил, что кризис в случае военной операции в Иране приведет мир «к пропасти», а наиболее тяжелые последствия, по его мнению, почувствует Европа.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о скором начале беспрецедентного энергетического кризиса, к которому европейские страны и Британия оказались не готовы.

Газета The New York Times писала, что Азия столкнулась с худшим в истории энергокризисом из-за войны с Ираном.