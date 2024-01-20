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Baghdad Today: Американцы ранены при ударе по авиабазе в Ираке
Несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн-эль-Асад, расположенную на западе Ирака, сообщил новостной портал Baghdad Today.
Уточняется, что два американца числились в бригаде обслуживания базы, они получили легкие ранения. Представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул подтвердил, что один иракский военнослужащий получил ранение, также, по его словам, был причинен ущерб зданию штаба 29-й бригады, находившейся на базе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами.