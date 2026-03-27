Фидан заявил о подготовке со странами Залива решения по Ормузскому проливу

Фидан сообщил о подготовке со странами Залива решения по Ормузскому проливу

Tекст: Вера Басилая

Фидан в интервью турецкому телеканалу A haber заявил, что Турция и страны Персидского залива работают над устранением текущих проблем с судоходством в Ормузском проливе и одновременно над созданием долгосрочного решения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что основной задачей остается обеспечение бесперебойного прохода судов и устранение возникающих сложностей. По словам Фидана, США обсуждают с союзниками возможность создания коалиции для поддержания безопасности в Ормузском проливе, однако дипломаты по-прежнему рассчитывают на мирный диалог для разрешения конфликта.

Фидан также сообщил, что в Европе отмечается более сдержанный подход: страны ЕС стремятся отделить кризис в Ормузском проливе от других конфликтов, чтобы не допустить эскалации и сохранить торговые маршруты. Среди обсуждаемых вариантов – заключение соглашений о безопасном проходе судов под флагами отдельных государств, что Иран, по словам турецкого министра, воспринимает положительно.

Глава МИД Турции подчеркнул, что дипломатическое урегулирование остается приоритетом, но в случае затягивания кризиса возможно создание более широкой антииранской коалиции на региональном уровне.

По его словам, главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана планируют провести встречу в Пакистане в ближайшие выходные для обсуждения ситуации вокруг Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распорядился создать специальную рабочую группу по Ормузскому проливу из-за угрозы перебоев в морской торговле на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Тегеран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.