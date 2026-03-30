Цыбульский предложил снизить пошлины для экспортеров леса и рыбы

Цыбульский призвал создать преференции для экспорта леса и рыбы Поморья

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой установить преференциальные таможенные режимы для российских регионов на потенциально важных для них внешних рынках, сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что в настоящее время тарифная политика на таких рынках в отношении российских импортеров часто оказывается строже, чем для конкурентов из других стран.

Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области ключевыми направлениями экспорта могут стать лесопромышленный комплекс, а также рыба и морепродукты. Он уверен, что снижение пошлин позволит региону нарастить экспорт и усилить свои позиции на международных рынках.

Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметил снижение показателей промышленного производства в регионе.

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.



