Путин предложил ввести преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о том, чтобы упростить использование всех инструментов поддержки предпринимателей и новых проектов, обеспечив равные льготы для инвесторов в любом регионе этих макрорегионов.

Путин особо отметил, что условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке будут сохранены. «Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть», – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что правительству предстоит определить параметры единого режима, чтобы обеспечить его эффективную работу.

При этом условия для действующих инвесторов, работающих в территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сохранятся. Путин заявил, что «никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности страны привлекать инвестиции.

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

В программе пленарного заседания с Путиным заложено не менее двух часов. Президент Владимир Путин сделает тему экономического развития Дальнего Востока главной в своем выступлении на пленарной сессии форума.