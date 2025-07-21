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Мишустин заявил о готовности России привлекать инвестиции
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность иностранных инвестиций для развития регионов, особенно в создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.
Россия никогда не закрывалась для инвестиций со стороны дружественных стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Амурскую область, передает РИА «Новости». По мнению главы правительства, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке будет способствовать притоку новых иностранных инвесторов и окажет положительное влияние на развитие регионов страны.
Во время визита Мишустин посетил таможенно-логистический терминал «Каникурган» под Благовещенском, где ознакомился с работой складского комплекса и инфраструктурой объекта. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков проинформировал премьера о планах создания международных территорий опережающего развития в этом регионе.
«Здесь есть с кем работать – и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна», – подчеркнул Мишустин, комментируя перспективы создания международных ТОР.
Премьер поручил Чекункову подготовить предложения по увеличению количества подобных проектов на Дальнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин анонсировал продление трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока. Мишустин пообещал к 2030 году модернизировать 75 аэропортов. Он также осмотрел новый терминал аэропорта Благовещенска.