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Мишустин анонсировал продление трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении продлить скоростную трассу М-12 до Сибири и Дальнего Востока, подчеркнув значимость проекта.
Скоростная автодорога М-12 «Восток» свяжет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, трасса будет продлена до Тюмени и станет частью ключевой автодорожной сети Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул: «Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией».
Мишустин отметил, что развитие дорожной сети имеет ключевое значение для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, повышения мобильности жителей и стимулирования экономики. Сейчас протяженность дорог региона составляет почти 60 тыс. километров, из них 8 тыс. километров входят в опорную сеть.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на дорожное строительство и ремонт в регионах Дальнего Востока до 2030 года предусмотрено более 370 млрд рублей. По словам главы правительства, особое внимание уделяется приведению трасс к среднероссийскому стандарту. В шестилетнем плане также предусмотрена реализация 36 региональных дорожных проектов с финансированием свыше 130 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов. Компания «Автодор» решила разместить на трассе М-12 музыкальную разметку. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки открытия трассы М-12 до Екатеринбурга.