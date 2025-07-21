Мишустин пообещал модернизировать 75 аэропортов к 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

О планах обновить свыше 75 российских аэропортов до 2030 года рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время осмотра нового терминала в Благовещенске, передает ТАСС. Он отметил, что вопросы связанности регионов страны имеют особое значение, и реконструкция аэропортовой и аэродромной сети ведется практически по всей стране.

Мишустин сообщил: «С начала текущего года введены в эксплуатацию и принимают рейсы уже четыре новых терминала – в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Минеральных водах». По словам премьера, до 2030 года планируется модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов, причем практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу.

Премьер напомнил, что за последние шесть лет была проведена реконструкция порядка 20 объектов аэродромной инфраструктуры. В ближайшие пять лет еще более 20 объектов планируется обновить в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Мишустин отметил, что реализация проектов происходит с привлечением частных инвестиций, что позволило построить терминалы в Благовещенске, Магадане, Улан-Удэ и Хабаровске. Также в этом году был запущен обновленный аэропорт в Петропавловске-Камчатском.

Он подчеркнул, что развитие гражданской авиации критически важно для России, а для Дальнего Востока – особенно, учитывая большие расстояния между населенными пунктами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по автодороге А-289 в Краснодарском крае, и аэропорты в трех городах страны.. Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкций аэропортов. В Минеральных Водах открыли новый терминал аэропорта.