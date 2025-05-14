Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
В Минводах открыли новый терминал аэропорта
Новый терминал аэропорта Минеральных Вод построили за 24 месяца
В Минеральных Водах начал работу новый терминал аэропорта, построенный за рекордные 24 месяца и рассчитанный на рост внутреннего туризма на Северном Кавказе.
Строительство нового терминала аэропорта Минеральные Воды завершилось всего за 24 месяца, сообщает Минтранс России. Первый рейс с пассажирами уже прибыл в обновленный аэровокзал.
Руководитель региона Роман Старовойт отметил: «Это основной транспортный узел Северного Кавказа, имеющий стратегическое значение для связанности территорий. Аэровокзал обеспечит современный уровень комфорта путешествий как для жителей, так и для гостей региона, что очень важно с учетом роста внутреннего туризма».
Подчеркивается, что слаженная работа строителей, региональных властей, инвестора и Минтранса позволила реализовать проект в рекордные сроки. Новый терминал рассчитан на обеспечение современного уровня обслуживания и комфорта для всех категорий пассажиров.
В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» до 2030 года запланирована реконструкция не менее 75 аэропортов страны.