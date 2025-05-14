В Минводах открыли новый терминал аэропорта

Новый терминал аэропорта Минеральных Вод построили за 24 месяца

Tекст: Елизавета Шишкова

Строительство нового терминала аэропорта Минеральные Воды завершилось всего за 24 месяца, сообщает Минтранс России. Первый рейс с пассажирами уже прибыл в обновленный аэровокзал.

Руководитель региона Роман Старовойт отметил: «Это основной транспортный узел Северного Кавказа, имеющий стратегическое значение для связанности территорий. Аэровокзал обеспечит современный уровень комфорта путешествий как для жителей, так и для гостей региона, что очень важно с учетом роста внутреннего туризма».

Подчеркивается, что слаженная работа строителей, региональных властей, инвестора и Минтранса позволила реализовать проект в рекордные сроки. Новый терминал рассчитан на обеспечение современного уровня обслуживания и комфорта для всех категорий пассажиров.

В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» до 2030 года запланирована реконструкция не менее 75 аэропортов страны.