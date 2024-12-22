Путин открыл аэропорты и движение по новым дорогам России

Путин открыл движение по новым дорогам и терминалы аэропортов в трех городах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению автомобилей по ряду новых дорог в регионах страны, передает ТАСС. Среди них автодорога А-289 в Краснодарском крае, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Петербурге, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД, а также обходы Нижнекамска и Набережных Челнов. Президент отметил важность этих проектов для улучшения транспортной доступности и поблагодарил строителей за их труд.

Автодорога А-289 в Краснодарском крае стала крупнейшим проектом транспортной инфраструктуры Юга России. Дорога протяженностью 118,6 км соединяет Краснодар и Крым, позволяя автомобилистам передвигаться по четырехполосной трассе без светофорного регулирования. Это нововведение способствует сокращению времени в пути и развитию туризма в регионе.

«Вы сказали: поверьте, что [дорога] хорошая. Я верю, потому что я смотрел, как она строится. Несколько раз приезжал, проезжал, видел. Я понимаю, насколько это важно для людей», – обратился Путин к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Президент поблагодарил строителей и других специалистов за работу. «Хороший результат. Благодарю вас», – похвалил глава государства.

Обход деревни Малые Вяземы улучшает транспортное сообщение в Одинцовском районе Подмосковья, сокращая время в пути между Звенигородом, Одинцово и аэропортом Внуково. Пропускная способность трассы увеличена благодаря четырем полосам движения и нескольким путепроводам. Эта дорога также способствует снижению загрязнения воздуха за счет уменьшения пробок.

Новый участок Витебской развязки в Петербурге стал частью Широтной магистрали скоростного движения. Он соединяет Московский и Фрунзенский районы с Западным скоростным диаметром, улучшая транспортную доступность южных районов города. Витебская развязка также внедряет систему безбарьерного проезда, что увеличивает удобство для автомобилистов.

Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год. Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ с участием 6,07 млрд рублей, включая льготное финансирование Минвостокразвития.

В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час. Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры будет рассматриваться в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Магадан и Ставрополь стали не единственными городами, где обновили воздушные гавани. В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза. Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры запланирован на 2025–2026 годы, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов и заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии, а также отметил успешные темпы развития и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.