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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    48 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 15:25 • Новости дня

    Путин открыл аэропорты и движение по новым дорогам России

    Путин открыл движение по новым дорогам и терминалы аэропортов в трех городах

    Путин открыл аэропорты и движение по новым дорогам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по нескольким важным дорожным объектам, включая автодорогу А-289 в Краснодарском крае, и аэропорты в трех городах страны.

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению автомобилей по ряду новых дорог в регионах страны, передает ТАСС. Среди них автодорога А-289 в Краснодарском крае, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Петербурге, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД, а также обходы Нижнекамска и Набережных Челнов. Президент отметил важность этих проектов для улучшения транспортной доступности и поблагодарил строителей за их труд.

    Автодорога А-289 в Краснодарском крае стала крупнейшим проектом транспортной инфраструктуры Юга России. Дорога протяженностью 118,6 км соединяет Краснодар и Крым, позволяя автомобилистам передвигаться по четырехполосной трассе без светофорного регулирования. Это нововведение способствует сокращению времени в пути и развитию туризма в регионе.

    «Вы сказали: поверьте, что [дорога] хорошая. Я верю, потому что я смотрел, как она строится. Несколько раз приезжал, проезжал, видел. Я понимаю, насколько это важно для людей», – обратился Путин к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Президент поблагодарил строителей и других специалистов за работу. «Хороший результат. Благодарю вас», – похвалил глава государства.

    Обход деревни Малые Вяземы улучшает транспортное сообщение в Одинцовском районе Подмосковья, сокращая время в пути между Звенигородом, Одинцово и аэропортом Внуково. Пропускная способность трассы увеличена благодаря четырем полосам движения и нескольким путепроводам. Эта дорога также способствует снижению загрязнения воздуха за счет уменьшения пробок.

    Новый участок Витебской развязки в Петербурге стал частью Широтной магистрали скоростного движения. Он соединяет Московский и Фрунзенский районы с Западным скоростным диаметром, улучшая транспортную доступность южных районов города. Витебская развязка также внедряет систему безбарьерного проезда, что увеличивает удобство для автомобилистов.

    Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год. Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ с участием 6,07 млрд рублей, включая льготное финансирование Минвостокразвития.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час. Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры будет рассматриваться в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Магадан и Ставрополь стали не единственными городами, где обновили воздушные гавани. В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза. Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры запланирован на 2025–2026 годы, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов и заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии, а также отметил успешные темпы развития и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    19 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом для проверки «Орешника»

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение президента России Владимира Путина устроить «высокотехнологичную дуэль» тем, кто сомневается в возможностях «Орешника», считая это ответом на скептицизм.

    Многие зарубежные СМИ, такие как британские Sky News, Guardian, Daily Mail и Sun, а также NBC News и Wall Street Journal из США, обратили внимание на выступление Путина на прямой линии. Некоторые издания сочли предложение российского лидера вызовом западному скептицизму, другие восприняли его слова как «шутку», передает РИА «Новости».

    Британская газета Sun и катарский телеканал «Аль-Джазира» сошлись во мнении, что этим предложением Путин отвечал на западные сомнения. Они отметили, что президент подробно рассказал, как будет выглядеть предложенная дуэль. Американское издание Wall Street Journal охарактеризовало слова Путина как «хвастовство» и «подстрекательство» к западным странам.

    «Отвечая на вопрос о новой российской системе ... «Орешник», Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», – пишет американский телеканал NBC News.

    Британская газета Daily Mail и агентство The Associated Press отметили, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины «насмешливо».

    Ранее Путин в рамках «Итогов года» заявил, что если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад заявлял о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    26 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (11)
    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    Американский журналист вернулся после ухода с «Прямой линии» Путина

    Журналист Симмонс из NBC покинул зал после вопросов Путину, но вернулся через час

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист NBC Кир Симмонс покинул «Прямую линию» президента России Владимира Путина, но спустя час вернулся, сообщил журналист Павел Зарубин.

    После получения ответов от Путина Симмонс быстро покинул зал. Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как журналист NBC встает со своего места и выходит из зала.

    Зарубин предположил, что Симмонс опасается отвечать на вопросы коллег после мероприятия. Тем не менее через час Симмонс вернулся на конференцию, что также было зафиксировано на видео и показано Зарубиным, сообщает ТАСС.

    Путин провел пресс-конференцию и прямую линию, которая длилась 4 часа 27 минут.

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    19 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа.

    «Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

    «Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

    Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    «Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.

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    19 декабря 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что СВО надо было начинать раньше и готовиться к ней заранее и тщательнее.

    Владимир Путин заявил, что принятые в 2022 году решения могли быть реализованы раньше, если бы была возможность предусмотреть будущие события, передает ТАСС.

    «Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», – сказал Путин.

    «Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин признался, что после начала специальной военной операции на Украине почти перестал шутить и смеяться.

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    19 декабря 2024, 16:22 • Новости дня
    Путин рассказал, кого Россия пригласит на празднование 80-летия Победы
    Путин рассказал, кого Россия пригласит на празднование 80-летия Победы
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин рассказал, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он обратил внимание на то, что Россия не стремится участвовать в памятных мероприятиях на Западе по различным событиям Второй мировой войны.

    «Что касается приглашения нас куда бы то ни было, мы никуда не стремимся. Во-первых, нам дома хорошо. Надо укреплять себя самих», – сказал глава государства, комментируя информацию, что Россию не стали приглашать на памятные мероприятия по случаю юбилеев высадки в Нормандии и освобождения лагеря Освенцим.

    Путин отметил, что США и Британия внесли заметный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой, но их потери несопоставимы с советскими. По его словам, Россия никогда не забудет о жертвах, которые принес ее народ в борьбе с нацизмом, а за рубежом попытки забыть это – линия атаки на РФ.

    «Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены нашим народом на алтарь победы над нацизмом. Вот это самое главное, чтобы мы этого не забывали. А то, что пытаются это забыть в других странах, это естественно для них, для сегодняшних руководителей, потому что для них это линия атаки на Россию в целом – забыть, сдвинуть, не вспоминать. Но это их дело», – сказал он.

    Президент заметил, что Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времен Великой Отечественной войны, «американцы с нас денежку сняли».

    «Они (союзники по антигитлеровской коалиции) нас поддерживали и по ленд-лизу. Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по ленд-лизу – американцы с нас и эту денежку сняли… Мы полностью отдали, несмотря на то, что столько лет прошло», – отметил он.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

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    19 декабря 2024, 18:33 • Новости дня
    Минфин решил убрать лимиты по семейной ипотеке

    Минфин решил изменить правила семейной ипотеки по поручению Путина

    Минфин решил убрать лимиты по семейной ипотеке
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минфин России, следуя поручению президента России Владимира Путина, разработает изменения в программе семейной ипотеки, убрав механизм лимитов, что станет важным шагом для улучшения доступности жилья для семей.

    Минфин России намерен внести изменения в правила семейной ипотеки. Эти меры будут приняты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам недавней прямой линии, передает RT.

    Основное изменение, которое планируется внедрить, касается исключения механизма лимитов в программе семейной ипотеки. Это позволит сделать программу более доступной для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

    Ранее Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.

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    19 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин рассказал, как его изменила СВО

    Путин: Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться

    Путин рассказал, как его изменила СВО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, как изменили его почти три года СВО.

    «Мы все меняемся... Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас – для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале… Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – приводит его слова ТАСС.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
    Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности России к «технологической дуэли» комплекса «Орешник» с западными системами ПВО в любой момент – «прямо сейчас».

    Об этом президент рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале. «Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», – сказал глава государства.

    На вопрос о выборе места для возможной дуэли, президент отметил, что это может быть не только Киев. «Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», – сказал Путин.

    В ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта для эксперимента с комплексом «Орешник» в Киеве.

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

    Коментарии (5)
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    Путин назвал появление ракеты «Орешник» историческим событием
    Российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР
    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить
    Генпрокуратура Абхазии возбудила дело против депутата Харазии
    Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге
    Российского дальнобойщика убили в Иране
    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

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    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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