Мишустин осмотрел новый терминал аэропорта Благовещенска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта Благовещенска, сообщает ТАСС. Работы по возведению нового аэровокзального комплекса стартовали в 2023 году, сейчас завершен монтаж металлоконструкций и 3 тыс. кв. м стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы по установке фасадных и витражных конструкций, внутри здания сооружают перегородки и монтируют инженерные системы.

На привокзальной площади для пассажиров и гостей будет создана рекреационная зона с амфитеатром под навесом, садом камней, скамейками и беседками для хранения багажных тележек. Ожидается, что обновленная площадь будет сдана в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Модернизация аэродромного комплекса практически завершена: новая взлетно-посадочная полоса уже функционирует и способна принимать все типы воздушных судов.

За последние шесть лет пассажиропоток аэропорта вырос в 2,5 раза – с 418 тыс. человек в 2018 году до 928 тыс. в 2024-м, а по итогам текущего года ожидается более 1 млн пассажиров. Благовещенский аэропорт является единственным международным авиаузлом региона и расположен в 15 километрах к северо-западу от города, менее чем в 3,5 километра от границы с Китаем.

Кроме того, Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области, которая соединяет Благовещенск с аэропортом Игнатьево. Работы стартовали в мае этого года – трассу расширяют до четырех полос с разделением транспортных потоков, чтобы повысить безопасность и увеличить пропускную способность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ намечен на 2026 год. В Благовещенске прошел форум, посвященный российско-китайскому сотрудничеству. В здании международного терминала аэропорта Благовещенска произошел пожар.